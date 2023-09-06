Вражеский удар по рынку в Константиновке: в полиции показали видео попадания

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«По состоянию на 16:20 известно о 16 погибших гражданских лиц. Еще 31 человек получил ранения. Полицейские документируют последствия военного преступления россии», - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.

Пиротехники собирают частицы боеприпасов с целью установления вида вооружения, из которого атаковала россия.

По данным полиции Донецкой области, из-за вражеской атаки повреждены 28 торговых павильонов, автомобили, многоэтажки и помещение банка.





Дополнение

Ранее УНН сообщал о 28 травмированных, среди пострадавших – спасатель.