Вражеский удар по рынку в Константиновке: в полиции показали видео попадания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Правоохранители показали видео вражеского удара по рынку в Константиновке Донецкой области, в результате чего 16 человек погибли и более 30 были ранены, передает УНН.
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«По состоянию на 16:20 известно о 16 погибших гражданских лиц. Еще 31 человек получил ранения. Полицейские документируют последствия военного преступления россии», - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели, полиция и взрывотехники.
Пиротехники собирают частицы боеприпасов с целью установления вида вооружения, из которого атаковала россия.
По данным полиции Донецкой области, из-за вражеской атаки повреждены 28 торговых павильонов, автомобили, многоэтажки и помещение банка.
Дополнение
Ранее УНН сообщал о 28 травмированных, среди пострадавших – спасатель.