Ворожий удар по ринку у Костянтинівці: кількість постраждалих зросла до 33
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Унаслідок цілеспрямованого удару окупантів по мирному населенню Костянтинівки постраждало 50 осіб. Відомо про 17 загиблих та 33 поранених. Про це міністр внутрішніх справ України заявив в етері телемарафону «Єдині новини», передає УНН.
Деталі
За словами міністра, на місці у Костянтинівці події працюють ДНК-лабораторії. Вони відібрали профілі ДНК із тіл загиблих, тепер потрібно підібрати відповідні профілі родичів. Люди, які втратили зв'язок зі своїми близькими, мають звернутися до підрозділів Національної поліції.
"Озброєння, з якого було нанесено удар, встановлюється спеціалістами. На місці працюють вибухотехніки, найближчим часом будемо знати цю інформацію", - додав Клименко.
Глава МВС також зауважив, що серед загиблих і постраждалих – практично всі жителі Костянтинівки. Окупанти нанесли удар саме по ринку, через те, що це одне з найбільш людних місць міста.
Він додав, що росіяни пошкодили два п'ятиповерхових будинки. Постраждало 122 квартири, кожну з яких обійшли працівники системи МВС. Також постраждали 28 торговельних павільйонів, 8 знищено.
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Нагадаємо
6 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли Костянтинівку. На цей раз армія рф поцілила по одному з ринків у середмісті.
Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. Станом на 16:00 від атаки окупантів загинули 16 людей. Ще 31 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна медична допомога.
За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди, додали в Офісі Генпрокурора.