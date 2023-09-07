Удар по Константиновке: количество пострадавших возросло

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"Спасательные работы после попадания российской баллистической ракеты С-300 на открытый рынок в Константиновке Донецкой области завершились... 17 мирных жителей были убиты (в том числе ребенок) и 34 получили ранения", — говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

Добавим

Ранее министр внутренних дел Украины сообщил, что на месте в Константиновке работают ДНК-лаборатории. Люди, которые потеряли связь со своими близкими, должны обратиться в подразделения Национальной полиции.

Напомним

6 сентября около 14:00 оккупанты обстреляли Константиновку. Армия рф попала по одному из рынков в центре города.

В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередачи, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов’.

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