Ракетный удар рф по Константиновке: количество погибших уменьшилось до 15

Цитата

“Сейчас уменьшилось количество погибших. Потому что согласно первой информации было 17 погибших. На следующий день у нас почти все тела были идентифицированы, оставались не идентифицированным тело 1 человека, и было установлено, что останки принадлежали 16 людям, потому что остатки тела, были разорваны. И сейчас, когда все экспертизы были проведены, оказалось, что останки принадлежали 1 человеку, и сейчас известно о 15 погибших людях”, - сообщила Александра Гаврилко.

Она добавила, что также известно о 35 раненых.

Напомним

6 сентября около 14:00 оккупанты обстреляли Константиновку. Армия рф попала по одному из рынков в центре города.

В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередачи, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.