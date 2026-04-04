Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Вопиющие нарушения прав человека в Ужгородском ТЦК: в ОК "Запад" создали спецкомиссию для проверки фактов

Киев • УНН

 • 17726 просмотра

Специальная комиссия расследует факты незаконного содержания и антисанитарии в ТЦК. Материалы проверки передадут правоохранителям для правовой оценки.

Вопиющие нарушения прав человека в Ужгородском ТЦК: в ОК "Запад" создали спецкомиссию для проверки фактов

В Оперативном командовании "Запад" отреагировали на выявленные нарушения прав человека в Ужгородском РТЦК и СП и заверили - инициирована работа специальной комиссии для проверки фактов, выяснения других правонарушений, передает УНН.

Детали

В командовании ОК "Запад" после обнародования представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП заявили о следующих шагах:

• инициирована работа специальной комиссии для проверки указанных в заявлении представителя омбудсмена фактов, выяснения других правонарушений;

• по результатам работы комиссии все материалы будут переданы в правоохранительные органы, где им будет дана надлежащая правовая оценка.

В Командовании оперативного командования "Запад" подчеркнули, что последовательно придерживаются принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП.

Напомним

Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, во время мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП зафиксировали многочисленные нарушения прав человека. Среди них — незаконное содержание, антисанитарные условия и игнорирование состояния здоровья людей.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Закарпатская область
Верховная Рада
Ужгород