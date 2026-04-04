В Ужгородському ТЦК людей незаконно утримували тижнями в антисанітарії. Лубінець заявив про кричущі порушення

Київ • УНН

 • 2806 перегляди

Омбудсман оприлюднив інформацію про незаконне утримання людей, вилучення документів та відсутність медичної допомоги в Ужгородському ТЦК. За фактами порушень відкрито кримінальні справи.

В Ужгородському ТЦК людей незаконно утримували тижнями в антисанітарії. Лубінець заявив про кричущі порушення

Під час моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП зафіксували численні порушення прав людини. Серед них — незаконне утримання, антисанітарні умови та ігнорування стану здоров’я людей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Сьогодні система мобілізаційних заходів вибудувала власну модель вседозволеності. Приміщення ТЦК та СП фактично перетворилися на місця несвободи без жодних юридичних підстав. У суспільстві досі існує думка, що піднімати такі факти — означає підігрувати російській пропаганді. Насправді ж ворогу підігрує саме беззаконня, адже юридичні механізми захисту не працюють, і з кожним днем ситуація лише погіршується 

– наголошує омбудсман.

Моніторинг провів представник омбудсмана у Закарпатській області Андрій Крючков. Попри перешкоджання з боку посадових осіб, йому вдалося зафіксувати низку "кричущих" порушень.

Тут люди перебували тижнями — зафіксовано утримання протягом 21, 24, 30 і навіть 50 днів! На відео — ветеран, який демонструє посвідчення УБД, однак навіть цей статус не став підставою для його звільнення. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність: на 40–60 осіб — лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія — один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна 

– йдеться у дописі.

Окремо зафіксовано випадки ігнорування хвороб. Зокрема, виявили чоловіка з очевидною фізичною вадою, якого продовжували утримувати. Також зазначається, що лише після втручання було викликано швидку допомогу чоловіку з тиском 190 на 100, який кілька днів просив про медичну допомогу. Його госпіталізували із загрозою для життя.

Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК та СП. Якщо найближчим часом не буде внесено кардинальних змін у систему мобілізаційних процесів, а працівники ТЦК та СП не нестимуть жорсткої юридичної відповідальності за незаконні дії — ситуація лише погіршуватиметься. Ми й надалі бачитимемо конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК та СП, адже обороноздатність не можна будувати на грубому порушенні Конституції. За результатами візиту направлено заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146, 127, 344 та 426-1 ККУ. Окремо хочу відзначити  працівників Ужгородського зонального відділу ВСП за належну реакцію та сприяння моніторингу. Ситуація на моєму особистому контролі 

– наголосив Лубінець.

Нагадаємо

У Вінниці чоловік під час перевірки документів напав з ножем на двох військових ТЦК, їх доправили до лікарні.

Алла Кіосак

