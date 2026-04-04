В Ужгородском ТЦК людей незаконно удерживали неделями в антисанитарии. Лубинец заявил о вопиющих нарушениях

Во время мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП зафиксировали многочисленные нарушения прав человека. Среди них — незаконное содержание, антисанитарные условия и игнорирование состояния здоровья людей. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Сегодня система мобилизационных мероприятий выстроила собственную модель вседозволенности. Помещения ТЦК и СП фактически превратились в места несвободы без всяких юридических оснований. В обществе до сих пор существует мнение, что поднимать такие факты — значит подыгрывать российской пропаганде. На самом же деле врагу подыгрывает именно беззаконие, ведь юридические механизмы защиты не работают, и с каждым днем ситуация только ухудшается

Мониторинг провел представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков. Несмотря на препятствование со стороны должностных лиц, ему удалось зафиксировать ряд "вопиющих" нарушений.

Здесь люди находились неделями — зафиксировано содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней! На видео — ветеран, демонстрирующий удостоверение УБД, однако даже этот статус не стал основанием для его освобождения. У людей без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту. Условия пребывания унижают человеческое достоинство: на 40–60 человек — всего 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания. Полная антисанитария — один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное белье

Отдельно зафиксированы случаи игнорирования болезней. В частности, обнаружили мужчину с очевидным физическим недостатком, которого продолжали удерживать. Также отмечается, что только после вмешательства была вызвана скорая помощь мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о медицинской помощи. Его госпитализировали с угрозой для жизни.

После этого не удивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК и СП. Если в ближайшее время не будут внесены кардинальные изменения в систему мобилизационных процессов, а работники ТЦК и СП не будут нести жесткой юридической ответственности за незаконные действия — ситуация только ухудшится. Мы и в дальнейшем будем видеть конфликты между гражданами и работниками ТЦК и СП, ведь обороноспособность нельзя строить на грубом нарушении Конституции. По результатам визита направлено заявление о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 146, 127, 344 и 426-1 УКУ. Отдельно хочу отметить работников Ужгородского зонального отдела ВСП за надлежащую реакцию и содействие мониторингу. Ситуация на моем личном контроле