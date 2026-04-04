В Ужгородском ТЦК людей незаконно удерживали неделями в антисанитарии. Лубинец заявил о вопиющих нарушениях

5 апреля, 11:39 • 29108 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 77480 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 89035 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 108643 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 93903 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 98186 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51542 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 106182 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37180 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 86027 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти5 апреля, 19:15 • 6394 просмотра
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 9100 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 7672 просмотра
российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов5 апреля, 21:13 • 5130 просмотра
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа ИрануPhoto01:20 • 6082 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 89035 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 98187 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 106182 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 86027 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 85489 просмотра
В Ужгородском ТЦК людей незаконно удерживали неделями в антисанитарии. Лубинец заявил о вопиющих нарушениях

Киев • УНН

 • 5062 просмотра

Омбудсмен обнародовал информацию о незаконном содержании людей, изъятии документов и отсутствии медицинской помощи в Ужгородском ТЦК. По фактам нарушений открыты уголовные дела.

В Ужгородском ТЦК людей незаконно удерживали неделями в антисанитарии. Лубинец заявил о вопиющих нарушениях

Во время мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП зафиксировали многочисленные нарушения прав человека. Среди них — незаконное содержание, антисанитарные условия и игнорирование состояния здоровья людей. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Сегодня система мобилизационных мероприятий выстроила собственную модель вседозволенности. Помещения ТЦК и СП фактически превратились в места несвободы без всяких юридических оснований. В обществе до сих пор существует мнение, что поднимать такие факты — значит подыгрывать российской пропаганде. На самом же деле врагу подыгрывает именно беззаконие, ведь юридические механизмы защиты не работают, и с каждым днем ситуация только ухудшается 

– отмечает омбудсмен.

Мониторинг провел представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков. Несмотря на препятствование со стороны должностных лиц, ему удалось зафиксировать ряд "вопиющих" нарушений.

Здесь люди находились неделями — зафиксировано содержание в течение 21, 24, 30 и даже 50 дней! На видео — ветеран, демонстрирующий удостоверение УБД, однако даже этот статус не стал основанием для его освобождения. У людей без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту. Условия пребывания унижают человеческое достоинство: на 40–60 человек — всего 3 кружки и 8 металлических тарелок, люди вынуждены есть по очереди из одной посуды без обработки, отсутствуют подтверждения организации питания. Полная антисанитария — один туалет и один душ на такое количество людей, отсутствует постельное белье 

– говорится в сообщении.

Отдельно зафиксированы случаи игнорирования болезней. В частности, обнаружили мужчину с очевидным физическим недостатком, которого продолжали удерживать. Также отмечается, что только после вмешательства была вызвана скорая помощь мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о медицинской помощи. Его госпитализировали с угрозой для жизни.

После этого не удивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК и СП. Если в ближайшее время не будут внесены кардинальные изменения в систему мобилизационных процессов, а работники ТЦК и СП не будут нести жесткой юридической ответственности за незаконные действия — ситуация только ухудшится. Мы и в дальнейшем будем видеть конфликты между гражданами и работниками ТЦК и СП, ведь обороноспособность нельзя строить на грубом нарушении Конституции. По результатам визита направлено заявление о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 146, 127, 344 и 426-1 УКУ. Отдельно хочу отметить  работников Ужгородского зонального отдела ВСП за надлежащую реакцию и содействие мониторингу. Ситуация на моем личном контроле 

– подчеркнул Лубинец.

Напомним

В Виннице мужчина во время проверки документов напал с ножом на двух военных ТЦК, их доставили в больницу.

Алла Киосак

