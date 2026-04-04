Кричущі порушення прав людини в Ужгородському ТЦК: в ОК "Захід" створили спецкомісію для перевірки фактів

В Оперативному командуванні "Захід" відреагували на виявлені порушення прав людини в Ужгородському РТЦК та СП і запевнили - ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки фактів, з’ясування інших правопорушень, передає УНН.

Деталі

У командування ОК "Захід" після оприлюднення представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрієм Крючковим інформації про виявлені ним порушення в Ужгородському РТЦК та СП заявили про наступні кроки:

• ініційовано роботу спеціальної комісії для перевірки вказаних у заяві представника омбудсмена фактів, з’ясування інших правопорушень;

• за результатами роботи комісії усі матеріали будуть передані до правоохоронних органів, де їм буде надано належну правову оцінку.

У Командуванні оперативного командування "Захід" наголосили, що послідовно дотримуються принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП.

Нагадаємо

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, під час моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП зафіксували численні порушення прав людини. Серед них — незаконне утримання, антисанітарні умови та ігнорування стану здоров’я людей.