«Волонтеры под прикрытием": на Харьковщине задержали агентов военной разведки рф

Задержали двух агентов российской военной разведки, которые действовали на Харьковщине. Задержанные корректировали ракетно-бомбовые удары агрессора по областному центру и его окрестностям.

Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

По материалам дела, фигуранты работали в паре. Ими оказались местный безработный и его сожительница - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемые выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным. Они даже сделали в собственном дворе импровизированный «приют». Под видом поездок по поиску брошенных животных они объезжали местность и фиксировали геолокации для огневого поражения.

Среди потенциальных целей были запасные пункты дислокации и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые украинские воины - отмечает СБУ.

Подозреваемые выспрашивали у местных жителей, с которыми встречались во время разведывательных вылазок, всю информацию, а затем по телефону передавали своему знакомому боевику, который воюет на восточном фронте и сотрудничает с российским гру.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила агентурную пару, задокументировала ее преступления и задержала по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на прифронтовой территорий региона - сообщают спецслужбы.

Кроме того, по информации, военная разведка рф дистанционно завербовала обоих фигурантов через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке Украины.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их коммуникации с российским гру. Сейчас им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Задержанные перед под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

В Одессе задержан 37-летний агент фсб, который собирал данные о кораблях ВСУ и позициях ПВО. Злоумышленник передавал собранную информацию оккупантам через мессенджер для планирования ракетных атак.