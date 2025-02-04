«Волонтеры под прикрытием": на Харьковщине задержали агентов военной разведки рф

ukenru
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно
08:45 • 50882 просмотра

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
08:00 • 55185 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
05:30 • 100093 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 110717 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 138798 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
3 февраля, 14:18 • 115465 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 112947 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
3 февраля, 12:50 • 136813 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 105128 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 159250 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг продвинулся в районе Часового Яра и еще трех населенных пунктов - DeepState

Враг продвинулся в районе Часового Яра и еще трех населенных пунктов - DeepState

4 февраля, 02:15 • 33280 просмотра
США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

4 февраля, 02:49 • 84340 просмотра
Оккупанты создали новую систему, которая блокирует доступ к медицинской помощи на юге

Оккупанты создали новую систему, которая блокирует доступ к медицинской помощи на юге

4 февраля, 03:07 • 59451 просмотра
Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

4 февраля, 03:13 • 103451 просмотра
Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

07:57 • 56908 просмотра
публикации
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

08:45 • 50907 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 138800 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 136817 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 138462 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 159255 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

09:08 • 12390 просмотра
Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

07:57 • 56915 просмотра
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

3 февраля, 15:35 • 107608 просмотра
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

3 февраля, 12:45 • 114795 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

3 февраля, 09:37 • 118761 просмотра
Актуальное
«Волонтеры под прикрытием": на Харьковщине задержали агентов военной разведки рф

«Волонтеры под прикрытием": на Харьковщине задержали агентов военной разведки рф

Киев  •  УНН

 • 4264 просмотра

Read in English

СБУ задержала пару агентов российской военной разведки, которые под видом волонтеров для животных собирали разведданные на Харьковщине. Они передавали оккупантам геолокации военных объектов и медучреждений.

Задержали двух агентов российской военной разведки, которые действовали на Харьковщине. Задержанные корректировали ракетно-бомбовые удары агрессора по областному центру и его окрестностям.

Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

По материалам дела, фигуранты работали в паре. Ими оказались местный безработный и его сожительница

- говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемые выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным. Они даже сделали в собственном дворе импровизированный «приют». Под видом поездок по поиску брошенных животных они объезжали местность и фиксировали геолокации для огневого поражения.

Среди потенциальных целей были запасные пункты дислокации и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые украинские воины

- отмечает СБУ.

Подозреваемые выспрашивали у местных жителей, с которыми встречались во время разведывательных вылазок, всю информацию, а затем по телефону передавали своему знакомому боевику, который воюет на восточном фронте и сотрудничает с российским гру.

Контрразведка СБУ своевременно разоблачила агентурную пару, задокументировала ее преступления и задержала по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на прифронтовой территорий региона

- сообщают спецслужбы.

Кроме того, по информации, военная разведка рф дистанционно завербовала обоих фигурантов через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке Украины.

Image

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их коммуникации с российским гру. Сейчас им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Задержанные перед под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним 

В Одессе задержан 37-летний агент фсб, который собирал данные о кораблях ВСУ и позициях ПВО. Злоумышленник передавал собранную информацию оккупантам через мессенджер для планирования ракетных атак. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы