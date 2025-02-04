«Волонтеры под прикрытием": на Харьковщине задержали агентов военной разведки рф
Киев • УНН
СБУ задержала пару агентов российской военной разведки, которые под видом волонтеров для животных собирали разведданные на Харьковщине. Они передавали оккупантам геолокации военных объектов и медучреждений.
Задержали двух агентов российской военной разведки, которые действовали на Харьковщине. Задержанные корректировали ракетно-бомбовые удары агрессора по областному центру и его окрестностям.
Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
По материалам дела, фигуранты работали в паре. Ими оказались местный безработный и его сожительница
Сообщается, что подозреваемые выдавали себя за волонтеров, которые помогают бездомным животным. Они даже сделали в собственном дворе импровизированный «приют». Под видом поездок по поиску брошенных животных они объезжали местность и фиксировали геолокации для огневого поражения.
Среди потенциальных целей были запасные пункты дислокации и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые украинские воины
Подозреваемые выспрашивали у местных жителей, с которыми встречались во время разведывательных вылазок, всю информацию, а затем по телефону передавали своему знакомому боевику, который воюет на восточном фронте и сотрудничает с российским гру.
Контрразведка СБУ своевременно разоблачила агентурную пару, задокументировала ее преступления и задержала по месту жительства. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на прифронтовой территорий региона
Кроме того, по информации, военная разведка рф дистанционно завербовала обоих фигурантов через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке Украины.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами их коммуникации с российским гру. Сейчас им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Задержанные перед под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
В Одессе задержан 37-летний агент фсб, который собирал данные о кораблях ВСУ и позициях ПВО. Злоумышленник передавал собранную информацию оккупантам через мессенджер для планирования ракетных атак.