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"Волонтери під прикриттям": на Харківщині затримали агентів воєнної розвідки рф

"Волонтери під прикриттям": на Харківщині затримали агентів воєнної розвідки рф

Київ • УНН

 • 27010 перегляди

СБУ затримала пару агентів російської воєнної розвідки, які під виглядом волонтерів для тварин збирали розвіддані на Харківщині. Вони передавали окупантам геолокації військових об'єктів та медустанов.

Затримали двох агентів російської воєнної розвідки, які діяли на Харківщині. Затримані коригували ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру та його околицях.

Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

За матеріалами справи, фігуранти працювали у парі. Ними виявились місцевий безробітний та його співмешканка

- йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що підозрювані видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам. Вони навіть зробили на власному подвірʼї імпровізований "притулок". Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження.

Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни

- зазначає СБУ.

Підозрювані випитували у місцевих жителів, з якими зустрічались під час розвідувальних вилазок, всю інформацію, а потім телефоном передавали своєму знайомому бойовику, який воює на східному фронтів та співпрацює з російським гру.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентурну пару, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на прифронтовій територій регіону

- повідомляють спецслужби.

Крім того, за інформацією, воєнна розвідка рф дистанційно завербувала обох фігурантів через їхнього односельчанина, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України.

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Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої комунікації з російським гру. Наразі їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Затримані перед під вартою, їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо 

В Одесі затримано 37-річного агента фсб, який збирав дані про кораблі ЗСУ та позиції ППО. Зловмисник передавав зібрану інформацію окупантам через месенджер для планування ракетних атак. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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