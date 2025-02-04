"Волонтери під прикриттям": на Харківщині затримали агентів воєнної розвідки рф

Затримали двох агентів російської воєнної розвідки, які діяли на Харківщині. Затримані коригували ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру та його околицях.

Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

За матеріалами справи, фігуранти працювали у парі. Ними виявились місцевий безробітний та його співмешканка - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що підозрювані видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам. Вони навіть зробили на власному подвірʼї імпровізований "притулок". Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження.

Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни - зазначає СБУ.

Підозрювані випитували у місцевих жителів, з якими зустрічались під час розвідувальних вилазок, всю інформацію, а потім телефоном передавали своєму знайомому бойовику, який воює на східному фронтів та співпрацює з російським гру.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентурну пару, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на прифронтовій територій регіону - повідомляють спецслужби.

Крім того, за інформацією, воєнна розвідка рф дистанційно завербувала обох фігурантів через їхнього односельчанина, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої комунікації з російським гру. Наразі їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Затримані перед під вартою, їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

В Одесі затримано 37-річного агента фсб, який збирав дані про кораблі ЗСУ та позиції ППО. Зловмисник передавав зібрану інформацію окупантам через месенджер для планування ракетних атак.