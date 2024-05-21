Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов

Меньше трех детей - плати: в ВР предлагают ввести "налог на бездетность"

Верховная Рада предлагает ввести "налог на бездетность" для украинцев в возрасте от 21 до 58 лет, которые имеют менее трех детей, с целью улучшения демографической ситуации и поддержки семей с детьми.