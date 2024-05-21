ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов

Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов

Киев  •  УНН

21 мая 2024, 07:57  •  9003 просмотра

Read in English

российские войска атаковали Черниговскую область из ствольной артиллерии и минометов, в результате чего было зафиксировано 35 взрывов вблизи мирных населенных пунктов.

В течение суток российские войска нанесли удары из разного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 35 взрывов. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства,

- говорится в сообщении.

Детали

  • Новгород-Северская община: 13 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии и минометов 120 мм) в направлении н.п. Красный Хутор и Гай.
  • Сновская громада: 22 взрыва (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Мостки и Елино.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 495 070 человек личного состава и 7605 танков.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
novgorod-severskiiНовгород-Северский
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  34003 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  72344 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  161256 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  129975 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198209 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182807 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191423 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162951 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121326 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125468 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Новости по теме
Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов

Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов

  •  9003 просмотра
WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"

WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"

  •  5419 просмотра
Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины

Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины

  •  7515 просмотра
На ВОТ Луганщины школьников принудительно водят смотреть пропагандистскую экспозицию вторжения ВС РФ - ОВА

На ВОТ Луганщины школьников принудительно водят смотреть пропагандистскую экспозицию вторжения ВС РФ - ОВА

  •  9568 просмотра
По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные

По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные

  •  8792 просмотра
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Эксклюзив

  •  34003 просмотра
Меньше трех детей - плати: в ВР предлагают ввести "налог на бездетность"

Меньше трех детей - плати: в ВР предлагают ввести "налог на бездетность"

  •  10984 просмотра
Расчеты новых тарифов на электроэнергию осуществляются, но конкретной цены - нет

Расчеты новых тарифов на электроэнергию осуществляются, но конкретной цены - нет

  •  9790 просмотра
На юге ночью сбили 20 "шахедов", из них 14 - в Одесской области

На юге ночью сбили 20 "шахедов", из них 14 - в Одесской области

  •  9745 просмотра
Минэнерго призывает бизнес установить резервную генерацию

Минэнерго призывает бизнес установить резервную генерацию

  •  8445 просмотра

Популярные

21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

  •  103301 просмотра
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина

  •  102819 просмотра
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом

  •  93677 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

  •  82996 просмотра
Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist

Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist

  •  102465 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

  •  161256 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  153549 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  348841 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  334984 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  388597 просмотра

Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов

российские войска атаковали Черниговскую область из ствольной артиллерии и минометов, в результате чего было зафиксировано 35 взрывов вблизи мирных населенных пунктов.

Война •   •  9003 просмотра
Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов

WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"

Еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС" передали защитникам WOG и Фонд "Дигнитас".

Новости Бизнеса •   •  5419 просмотра
WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"

Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины

Западные партнеры предоставляют техническую помощь, компоненты оборудования и запчасти с выведенных из эксплуатации электростанций, чтобы помочь Украине отремонтировать и восстановить электроэнергетический сектор, пострадавший от российских атак.

Война •   •  7515 просмотра
Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины

На ВОТ Луганщины школьников принудительно водят смотреть пропагандистскую экспозицию вторжения ВС РФ - ОВА

В оккупированных городах Луганской области школьникам навязывают пропагандистскую выставку, которая изображает искаженную реальность о российском вторжении в Украину.

Общество •   •  9568 просмотра
На ВОТ Луганщины школьников принудительно водят смотреть пропагандистскую экспозицию вторжения ВС РФ - ОВА

По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные

россияне совершили 2360 обстрелов в Донецкой области, повредив 17 жилых домов и ранив 2 гражданских лиц, 1 человек погиб в Красногоровке ранее.

Война •   •  8792 просмотра
По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой, отмечает эксперт.

политика •   •  34003 просмотра
Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Меньше трех детей - плати: в ВР предлагают ввести "налог на бездетность"

Верховная Рада предлагает ввести "налог на бездетность" для украинцев в возрасте от 21 до 58 лет, которые имеют менее трех детей, с целью улучшения демографической ситуации и поддержки семей с детьми.

Общество •   •  10984 просмотра
Меньше трех детей - плати: в ВР предлагают ввести "налог на бездетность"

Расчеты новых тарифов на электроэнергию осуществляются, но конкретной цены - нет

Существующий тариф на электроэнергию будет действовать до конца месяца. Новые тарифы рассчитываются с учетом платежеспособности населения и подготовки к отопительному сезону.

Экономика •   •  9790 просмотра
Расчеты новых тарифов на электроэнергию осуществляются, но конкретной цены - нет

На юге ночью сбили 20 "шахедов", из них 14 - в Одесской области

Российские войска провели атаки беспилотников-камикадзе на южные регионы Украины, но украинская противовоздушная оборона успешно отработала по 20 беспилотникам над Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областями, без потерь.

Война •   •  9745 просмотра
На юге ночью сбили 20 "шахедов", из них 14 - в Одесской области

Минэнерго призывает бизнес установить резервную генерацию

Заместитель министра энергетики Николай Колесник призывает бизнес устанавливать резервную генерацию и солнечные панели для энергетического самообеспечения, что является экономически выгодным и поможет подготовиться к следующему отопительному сезону.

Экономика •   •  8445 просмотра
Минэнерго призывает бизнес установить резервную генерацию