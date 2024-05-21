Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов
Киев • УНН
российские войска атаковали Черниговскую область из ствольной артиллерии и минометов, в результате чего было зафиксировано 35 взрывов вблизи мирных населенных пунктов.
В течение суток российские войска нанесли удары из разного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 35 взрывов. Об этом сообщает Северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.
российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства,
Детали
- Новгород-Северская община: 13 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии и минометов 120 мм) в направлении н.п. Красный Хутор и Гай.
- Сновская громада: 22 взрыва (приходы, вероятно из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Мостки и Елино.
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
Напомним
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Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов
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