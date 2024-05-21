Війська рф вдарили по Чернігівщині зі ствольної артилерії та мінометів
Київ • УНН
російські війська атакували Чернігівську область зі ствольної артилерії та мінометів, в результаті чого було зафіксовано 35 вибухів поблизу мирних населених пунктів.
Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 35 вибухів. Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба, пише УНН.
російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави,
Деталі
- Новгород-Сіверська громада: 13 вибухів (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Красний Хутір і Гай.
- Сновська громада: 22 вибухи (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку н.п. Містки та Єліне.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 495 070 осіб особового складу і 7605 танків.