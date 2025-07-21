Войска РФ потеряли 1170 солдат и 54 артсистемы за сутки – Генштаб
Киев • УНН
За сутки 20 июля российские войска потеряли 1170 солдат и 54 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.25 составляют более миллиона ликвидированных человек.
За сутки 20 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1170 солдат и 54 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1043160 (+1170) человек ликвидировано
- танков ‒ 11037 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23028 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 30637 (+54)
- РСЗО ‒ 1444 (+1)
- средства ПВО ‒ 1199 (+1)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 47181 (+199)
- крылатые ракеты ‒ 3515 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55859 (+132)
- специальная техника ‒ 3934 (+2)
Данные уточняются.
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