Войска РФ потеряли 1170 солдат и 54 артсистемы за сутки – Генштаб

За сутки 20 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1170 солдат и 54 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1043160 (+1170) человек ликвидировано

танков ‒ 11037 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 23028 (+7)

артиллерийских систем ‒ 30637 (+54)

РСЗО ‒ 1444 (+1)

средства ПВО ‒ 1199 (+1)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 47181 (+199)

крылатые ракеты ‒ 3515 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55859 (+132)

специальная техника ‒ 3934 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

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