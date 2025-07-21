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Войска РФ потеряли 1170 солдат и 54 артсистемы за сутки – Генштаб

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

За сутки 20 июля российские войска потеряли 1170 солдат и 54 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.25 составляют более миллиона ликвидированных человек.

Войска РФ потеряли 1170 солдат и 54 артсистемы за сутки – Генштаб

За сутки 20 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1170 солдат и 54 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1043160 (+1170) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11037 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23028 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 30637 (+54)
          • РСЗО ‒ 1444 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1199 (+1)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 47181 (+199)
                    • крылатые ракеты ‒ 3515 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55859 (+132)
                            • специальная техника ‒ 3934 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Михаил Федоров
                              Украина
                              Денис Шмыгаль
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                              Gas TTF
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