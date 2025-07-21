Війська рф втратили 1170 солдатів та 54 артсистеми за добу - Генштаб
Київ • УНН
За добу 20 липня російські війська втратили 1170 солдатів та 54 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.25 становлять понад мільйон ліквідованих осіб.
За добу 20 липня російські війська втратили на війні з Україною 1170 солдатів та 54 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1043160 (+1170) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11037 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23028 (+7)
- артилерійських систем ‒ 30637 (+54)
- РСЗВ ‒ 1444 (+1)
- засоби ППО ‒ 1199 (+1)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 47181 (+199)
- крилаті ракети ‒ 3515 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55859 (+132)
- спеціальна техніка ‒ 3934 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Міністр оборони Денис Шмигаль та перший віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров обговорили масштабування "антишахедних" рішень та дерегуляцію передачі й списання дронів: "створимо нові продукти, що допоможуть зупинити ворога".
кремль не зацікавлений у припиненні війни: в ISW дали оцінку заявам пєскова21.07.25, 03:13 • 2706 переглядiв