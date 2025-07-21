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Війська рф втратили 1170 солдатів та 54 артсистеми за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 1580 перегляди

За добу 20 липня російські війська втратили 1170 солдатів та 54 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.25 становлять понад мільйон ліквідованих осіб.

Війська рф втратили 1170 солдатів та 54 артсистеми за добу - Генштаб

За добу 20 липня російські війська втратили на війні з Україною 1170 солдатів та 54 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1043160 (+1170) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11037 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23028 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 30637 (+54)
          • РСЗВ ‒ 1444 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1199 (+1)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 47181 (+199)
                    • крилаті ракети ‒ 3515 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55859 (+132)
                            • спеціальна техніка ‒ 3934 (+2)

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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