Оккупанты 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 35 взрывов на территории Юнаковской, Краснопольской, Великописаревской и Зноб-Новгородской громад.
За день оккупанты нанесли 5 обстрелов по Сумщине, в результате чего было зафиксировано 35 взрывов в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Зноб-Новгородская громады
Ситуация в общинах
Юнаковская: россияне били из ствольной артиллерии (2 взрыва).
Зноб-Новгородская: оккупанты сбросили 7 мин на территорию громады.
Великописаревская: враг совершил авиаобстрелы с вертолетов НАР (16 взрывов).
Краснопольская: силы террористической страны нанесли артобстрел (10 взрывов).
На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"16 июня 2024, 09:25 • 85219 просмотров