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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"

На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 09:25  •  14008 просмотра

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Количество обстрелов со стороны российских войск в Сумской области уменьшилось, возможно, из-за погодных условий или технических трудностей, но они продолжают обстреливать и терроризировать население вдоль границы, по словам представителя Северского военно-промышленного комплекса.

На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов со стороны оккупантов, что может быть связано с погодными условиями, техническими сложностями. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник, передает УНН.

Детали

Мы наблюдаем несколько уменьшение количества обстрелов, но это может быть связано с погодными условиями, техническими сложностями противника, потому что тактика не у них не меняется, они обстреливают, терроризируют население вдоль всей границы. Также они пробуют проверять нашу оборону на прочность. Мы в свою очередь тоже все меры применяем, чтобы удерживать всю полосу государственной границы, не давать врагу даже подходить к ней, пресекать деятельность диверсионных групп

- сказал Мисник.

Он добавил, что в последнее время начали применять чаще ударные и разведывательные дроны.

Напомним,

Силы террористического государства ночью и утром 8 раз обстреляли Сумскую область. Следовательно, в области было зафиксировано 27 взрывов. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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