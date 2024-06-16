На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"

На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов со стороны оккупантов, что может быть связано с погодными условиями, техническими сложностями. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОТГ "Северск" Вадим Мисник, передает УНН.

Детали

Мы наблюдаем несколько уменьшение количества обстрелов, но это может быть связано с погодными условиями, техническими сложностями противника, потому что тактика не у них не меняется, они обстреливают, терроризируют население вдоль всей границы. Также они пробуют проверять нашу оборону на прочность. Мы в свою очередь тоже все меры применяем, чтобы удерживать всю полосу государственной границы, не давать врагу даже подходить к ней, пресекать деятельность диверсионных групп - сказал Мисник.

Он добавил, что в последнее время начали применять чаще ударные и разведывательные дроны.

Напомним,

Силы террористического государства ночью и утром 8 раз обстреляли Сумскую область. Следовательно, в области было зафиксировано 27 взрывов.