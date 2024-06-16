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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Сумщині спостерігається зменшення кількості обстрілів - ОТУ “Сіверськ”

Київ • УНН

 • 88897 перегляди

Кількість обстрілів з боку російських військ у Сумській області зменшилася, можливо, через погодні умови або технічні труднощі, але вони продовжують обстрілювати і тероризувати населення вздовж кордону, за словами представника Сіверського військово-промислового комплексу.

На Сумщині спостерігається зменшення кількості обстрілів - ОТУ “Сіверськ”

На Сумщині спостерігається зменшення кількості обстрілів з боку окупантів, що може бути пов’язано із погодними умовами, технічними складнощами. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, передає УНН.

Деталі

Ми спостерігаємо дещо зменшення кількості обстрілів, але це може бути пов’язано із погодними умовами, технічними складнощами противника, бо тактика не в них не змінюється, вони обстрілюють, тероризують населення вздовж усього кордону. Також вони пробують перевіряти нашу оборону на міцність. Ми у свою чергу теж всі заходи застосовуємо, щоб утримувати всю смугу державного кордону, не давати ворогу навіть підходити до неї, присікати діяльність диверсійних груп

- сказав Мисник.

Він додав, що останнім часом почали застосовувати частіше ударні та розвідувальні дрони.

Нагадаємо

Сили терористичної держави вночі та зранку 8 разів обстріляли Сумщину. Відтак, у області було зафіксовано 27 вибухів. 

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