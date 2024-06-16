Війська рф обстріляли 4 населених пункти на Сумщині, спричинивши 35 вибухів
Київ • УНН
Окупанти 5 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 35 вибухів на території Юнаківської, Краснопільської, Великописарівської та Зноб-Новгородської громад.
За день окупанти нанесли 5 обстрілів по Сумщині, у результаті чого було зафіксовано 35 вибухів у області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади
Ситуація в громадах
Юнаківська: росіяни били зі ствольної артилерії (2 вибухи).
Зноб-Новгородська: окупанти скинули 7 мін на територію громади.
Великописарівська: ворог здійснив авіаобстріли з гелікоптерів НАР (16 вибухів).
Краснопільська: сили терористичної країни нанесли артобстріл (10 вибухів).
На Сумщині спостерігається зменшення кількості обстрілів - ОТУ “Сіверськ” 16.06.24, 12:25 • 88897 переглядiв