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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7320 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Війська рф обстріляли 4 населених пункти на Сумщині, спричинивши 35 вибухів

Київ • УНН

 • 39188 перегляди

Окупанти 5 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 35 вибухів на території Юнаківської, Краснопільської, Великописарівської та Зноб-Новгородської громад.

Війська рф обстріляли 4 населених пункти на Сумщині, спричинивши 35 вибухів

За день окупанти нанесли 5 обстрілів по Сумщині, у результаті чого було зафіксовано 35 вибухів у області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація в громадах

Юнаківська: росіяни били зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Зноб-Новгородська: окупанти скинули 7 мін на територію громади.

Великописарівська: ворог здійснив авіаобстріли з гелікоптерів НАР (16 вибухів).

Краснопільська: сили терористичної країни нанесли артобстріл (10 вибухів).

На Сумщині спостерігається зменшення кількості обстрілів - ОТУ “Сіверськ” 16.06.24, 12:25 • 88897 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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