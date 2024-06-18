Войска рф 9 раз атаковали Донецкую область: один человек погиб, еще один ранен

За прошедшие сутки, 17 июня, российские войска 9 раз атаковали Донецкую область. В результате вражеских обстрелов есть значительные разрушения, известно также о по меньшей мере одной погибшей. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

В частности, в Волновахском районе, в Богоявленке Угледарской громады повреждены 2 предприятия.

Также в Покровском районе, в Кухаровской громаде обстреляна Волченка. Под огнем окраины Марьинской, Очеретинской и Гродовской громад.

Краматорский район - в Лиманской громаде обстреляны Терны, Ямполовка и Торское. В Константиновской громаде в зоне поражения Белая Гора, Дилиевка и Александро-Шультино. В Ильиновской громаде повреждены 3 объекта в Заре и 3 объекта в Катериновке.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецкой громаде поврежден магазин в Железном и 14 частных домов: 7 в Нью-Йорке и 7 в Северном. В Серебрянке Северской громады поврежден дом. В Звановке погиб человек и разрушен дом - подытожил председатель ОВА.

Дополнение

Филашкин рассказал, что всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 93 человека, в том числе 22 ребенка.

Напомним

В Донецкой области российские войска атаковали город Селидово с помощью "ФАБ-500 с УМПК", в результате чего 1 человек получил ранения.