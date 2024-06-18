Войска рф 9 раз атаковали Донецкую область: один человек погиб, еще один ранен

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
российские оккупанты готовят пропагандистский учебник по "истории новороссии" для оправдания агрессии рф

российские оккупанты готовят пропагандистский учебник по "истории новороссии" для оправдания агрессии рф

  •  105777 просмотра
Израильская полиция арестовала по меньшей мере 9 человек во время антиправительственных протестов в Иерусалиме

Израильская полиция арестовала по меньшей мере 9 человек во время антиправительственных протестов в Иерусалиме

  •  107335 просмотра
Канада не планирует отправлять военных инструкторов в Украину - Билл Блэр

Канада не планирует отправлять военных инструкторов в Украину - Билл Блэр

  •  111651 просмотра
США уничтожили 4 радара хуситов и беспилотник в Йемене

США уничтожили 4 радара хуситов и беспилотник в Йемене

  •  105288 просмотра
Руанда исчезла из списка стран, поддержавших коммюнике Глобального саммита мира

Руанда исчезла из списка стран, поддержавших коммюнике Глобального саммита мира

  •  103539 просмотра
публикации
НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  26428 просмотра
Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

  •  75950 просмотра
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
Эксклюзив

  •  100406 просмотра
"Золотые унитазы" для антикоррупционеров: НАБУ ремонтирует свои туалеты за более 3 млн грн бюджетных средств

"Золотые унитазы" для антикоррупционеров: НАБУ ремонтирует свои туалеты за более 3 млн грн бюджетных средств

  •  139864 просмотра
Зерновая мафия: компании одесских бизнесменов Грозы и Науменко, несмотря на уголовные дела, продолжают уклоняться от уплаты налогов

Зерновая мафия: компании одесских бизнесменов Грозы и Науменко, несмотря на уголовные дела, продолжают уклоняться от уплаты налогов

  •  153201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

  •  48827 просмотра
Дэниел Рэдклифф стал обладателем самой престижной музыкальной театральной премии в США

Дэниел Рэдклифф стал обладателем самой престижной музыкальной театральной премии в США

17 июня 2024, 08:12  •  87612 просмотра
17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня 2024, 03:07  •  107911 просмотра
Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

16 июня 2024, 12:57  •  101201 просмотра
16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

16 июня 2024, 03:03  •  102682 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Войска рф 9 раз атаковали Донецкую область: один человек погиб, еще один ранен

Войска рф 9 раз атаковали Донецкую область: один человек погиб, еще один ранен

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 06:36  •  19724 просмотра

Read in English

Вчера, 17 июня российские войска девять раз атаковали Донецкую область, вызвав значительные разрушения, по меньшей мере один человек погиб и еще один получил ранения.

За прошедшие сутки, 17 июня, российские войска 9 раз атаковали Донецкую область. В результате вражеских обстрелов есть значительные разрушения, известно также о по меньшей мере одной погибшей. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали 

В частности, в Волновахском районе, в Богоявленке Угледарской громады повреждены 2 предприятия.

Также в Покровском районе, в Кухаровской громаде обстреляна Волченка. Под огнем окраины Марьинской, Очеретинской и Гродовской громад.

Краматорский район - в Лиманской громаде обстреляны Терны, Ямполовка и Торское. В Константиновской громаде в зоне поражения Белая Гора, Дилиевка и Александро-Шультино. В Ильиновской громаде повреждены 3 объекта в Заре и 3 объекта в Катериновке. 

Бахмутский район. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецкой громаде поврежден магазин в Железном и 14 частных домов: 7 в Нью-Йорке и 7 в Северном. В Серебрянке Северской громады поврежден дом. В Звановке погиб человек и разрушен дом

- подытожил председатель ОВА.

Дополнение

Филашкин рассказал, что всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 93 человека, в том числе 22 ребенка.

Напомним

В Донецкой области российские войска атаковали город Селидово с помощью "ФАБ-500 с УМПК", в результате чего 1 человек получил ранения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
vuhledarУгледар
toretskТорецк
bakhmutБахмут
kramatorskКраматорск
polshaПольша
Эксклюзив
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
  •  100406 просмотра

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Эксклюзив
Дело серого экспорта зерна на "Олимпекс": почему зерно до сих пор не арестовали
  •  109835 просмотра

Дело серого экспорта зерна на "Олимпекс": почему зерно до сих пор не арестовали

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины
  •  114705 просмотра

Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины

Эксклюзив
Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов
  •  117587 просмотра

Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов

Эксклюзив
Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован
17 июня 2024, 08:09  •  111572 просмотра

Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира
16 июня 2024, 12:51  •  117964 просмотра

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира

Эксклюзив
Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня
16 июня 2024, 08:30  •  118316 просмотра

Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня

Эксклюзив
Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается
14 июня 2024, 12:13  •  178246 просмотра

Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается

Эксклюзив
Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист
14 июня 2024, 10:07  •  185807 просмотра

Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист

Эксклюзив
Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них
14 июня 2024, 10:00  •  176035 просмотра

Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них

Популярные

Руанда исчезла из списка стран, поддержавших коммюнике Глобального саммита мира

Руанда исчезла из списка стран, поддержавших коммюнике Глобального саммита мира

  •  103539 просмотра
США уничтожили 4 радара хуситов и беспилотник в Йемене

США уничтожили 4 радара хуситов и беспилотник в Йемене

  •  105288 просмотра
Канада не планирует отправлять военных инструкторов в Украину - Билл Блэр

Канада не планирует отправлять военных инструкторов в Украину - Билл Блэр

  •  111651 просмотра
Израильская полиция арестовала по меньшей мере 9 человек во время антиправительственных протестов в Иерусалиме

Израильская полиция арестовала по меньшей мере 9 человек во время антиправительственных протестов в Иерусалиме

  •  107335 просмотра
российские оккупанты готовят пропагандистский учебник по "истории новороссии" для оправдания агрессии рф

российские оккупанты готовят пропагандистский учебник по "истории новороссии" для оправдания агрессии рф

  •  105777 просмотра

Публикации

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

НАБУ хочет отремонтировать кондиционеры, хотя энергетики просят не пользоваться ими для экономии электроэнергии

  •  26428 просмотра
Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

Компания, владелец которой мог помогать агенту фсб: кто монтирует антидроновую защиту на украинских ГЭС

  •  75950 просмотра
Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала

Трое в доле или как Гроза и Науменко с помощью одного известного банкира перепродавали пол зернового терминала
Эксклюзив

  •  100406 просмотра
"Золотые унитазы" для антикоррупционеров: НАБУ ремонтирует свои туалеты за более 3 млн грн бюджетных средств

"Золотые унитазы" для антикоррупционеров: НАБУ ремонтирует свои туалеты за более 3 млн грн бюджетных средств

  •  139864 просмотра
Зерновая мафия: компании одесских бизнесменов Грозы и Науменко, несмотря на уголовные дела, продолжают уклоняться от уплаты налогов

Зерновая мафия: компании одесских бизнесменов Грозы и Науменко, несмотря на уголовные дела, продолжают уклоняться от уплаты налогов

  •  153201 просмотра

Война

Франция планирует за 2 года подготовить 26 украинских пилотов - СМИ

Франция планирует за 2 года подготовить 26 украинских пилотов - СМИ

  •  102 просмотра
Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

  •  21402 просмотра
Генштаб: горячее всего сегодня на Северском направлении, напряженная ситуация на Покровском

Генштаб: горячее всего сегодня на Северском направлении, напряженная ситуация на Покровском

  •  15516 просмотра
Военно учетный документ загрузили уже 62 тысячи пользователей - Минобороны

Военно учетный документ загрузили уже 62 тысячи пользователей - Минобороны

  •  17789 просмотра
Силы обороны за сутки поразили 13 районов сосредоточения личного состава врага - Генштаб

Силы обороны за сутки поразили 13 районов сосредоточения личного состава врага - Генштаб

  •  20557 просмотра

политика

Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

  •  21402 просмотра
Рютте в стремлении стать Генсеком НАТО пообещал Орбану соглашение касательно решений по Украине - FT

Рютте в стремлении стать Генсеком НАТО пообещал Орбану соглашение касательно решений по Украине - FT

  •  13799 просмотра
ЕС присоединился к международной коалиции по возвращению украинских детей - Боррель

ЕС присоединился к международной коалиции по возвращению украинских детей - Боррель

  •  16019 просмотра
Госдеп США: требования путина противоречат здравому смыслу

Госдеп США: требования путина противоречат здравому смыслу

  •  37549 просмотра
Спикер парламента Литвы прибыла с визитом в Киев

Спикер парламента Литвы прибыла с визитом в Киев

  •  35339 просмотра

Война

Франция планирует за 2 года подготовить 26 украинских пилотов - СМИ

Франция планирует за 2 года подготовить 26 украинских пилотов - СМИ

  •  102 просмотра
Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

  •  21402 просмотра
Генштаб: горячее всего сегодня на Северском направлении, напряженная ситуация на Покровском

Генштаб: горячее всего сегодня на Северском направлении, напряженная ситуация на Покровском

  •  15516 просмотра
Военно учетный документ загрузили уже 62 тысячи пользователей - Минобороны

Военно учетный документ загрузили уже 62 тысячи пользователей - Минобороны

  •  17789 просмотра
Силы обороны за сутки поразили 13 районов сосредоточения личного состава врага - Генштаб

Силы обороны за сутки поразили 13 районов сосредоточения личного состава врага - Генштаб

  •  20557 просмотра

политика

Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

Минобороны запустили новую функцию в Резерв+ - "Я военнослужащий, но до сих пор на учете"

  •  21402 просмотра
Рютте в стремлении стать Генсеком НАТО пообещал Орбану соглашение касательно решений по Украине - FT

Рютте в стремлении стать Генсеком НАТО пообещал Орбану соглашение касательно решений по Украине - FT

  •  13799 просмотра
ЕС присоединился к международной коалиции по возвращению украинских детей - Боррель

ЕС присоединился к международной коалиции по возвращению украинских детей - Боррель

  •  16019 просмотра
Госдеп США: требования путина противоречат здравому смыслу

Госдеп США: требования путина противоречат здравому смыслу

  •  37549 просмотра
Спикер парламента Литвы прибыла с визитом в Киев

Спикер парламента Литвы прибыла с визитом в Киев

  •  35339 просмотра

Новости Бизнеса

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

  •  12268 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

  •  47296 просмотра
В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

  •  51479 просмотра

Экономика

Графики отключений света сегодня сокращают благодаря солнечным электростанциям - Укрэнерго

Графики отключений света сегодня сокращают благодаря солнечным электростанциям - Укрэнерго

  •  6176 просмотра
Графики отключений отменены до 15:00 - ДТЭК

Графики отключений отменены до 15:00 - ДТЭК

  •  12948 просмотра
Курс валют на 18 июня: гривна укрепилась на 5 копеек

Курс валют на 18 июня: гривна укрепилась на 5 копеек

  •  18331 просмотра
Япония предоставит 188 миллионов долларов на восстановление украинского бизнеса

Япония предоставит 188 миллионов долларов на восстановление украинского бизнеса

  •  32379 просмотра
В ЕС решили создать Аудиторский совет для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility

В ЕС решили создать Аудиторский совет для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility

  •  99967 просмотра

Киев

Сообщено о подозрении: столичные чиновники присвоили 1,4 млн грн из-за недействительных договоров

Сообщено о подозрении: столичные чиновники присвоили 1,4 млн грн из-за недействительных договоров

  •  24066 просмотра
В Киеве произошла вспышка острой кишечной инфекции: все заболевшие - дети

В Киеве произошла вспышка острой кишечной инфекции: все заболевшие - дети

  •  31268 просмотра
Спасатели откачивают воду из подтопленных домов на Киевщине после сильных дождей

Спасатели откачивают воду из подтопленных домов на Киевщине после сильных дождей

17 июня 2024, 02:49  •  52819 просмотра
На Киевщине ожидается гроза, которая продлится до конца суток, завтра тоже будет дождливо

На Киевщине ожидается гроза, которая продлится до конца суток, завтра тоже будет дождливо

16 июня 2024, 14:05  •  53898 просмотра
Киев усиливает контроль за безопасностью пищевых продуктов на фоне вспышек сальмонеллеза

Киев усиливает контроль за безопасностью пищевых продуктов на фоне вспышек сальмонеллеза

16 июня 2024, 13:47  •  52721 просмотра