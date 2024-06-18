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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6074 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Війська рф 9 разів атакували Донеччину: одна людина загинула, ще одну поранено

Київ • УНН

 • 27489 перегляди

Вчора, 17 червня російські війська дев'ять разів атакували Донецьку область, спричинивши значні руйнування, щонайменше одна людина загинула і ще одна отримала поранення.

Війська рф 9 разів атакували Донеччину: одна людина загинула, ще одну поранено

Минулої доби, 17 червня, російські війська 9 разів атакували Донеччину. Внаслідок ворожих обстрілів є значні руйнування, відомо також про щонайменше одну загиблу. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, у Волноваському районі, у Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 підприємства.

Також у Покровському районі, в Кухарівській громаді обстріляна Вовченка. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

Краматорський район - у Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Торське. У Костянтинівській громаді в зоні ураження Біла Гора, Диліївка і Олександро-Шультине. В Іллінівській громаді пошкоджено 3 об'єкти в Зорі і 3 об'єкти в Катеринівці. 

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецькій громаді пошкоджено крамницю у Залізному і 14 приватних будинків: 7 у Нью-Йорку і 7 у Північному. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. У Званівці загинула людина і зруйновано будинок

- підсумував голова ОВА.

Доповнення

Філашкін розповів, що загалом за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 93 людини, у тому числі 22 дитини.

Нагадаємо

У Донецькій області російські війська атакували місто Селидове за допомогою "ФАБ-500 з УМПК", внаслідок чого 1 людина отримала поранення.

Володимир Омельченко

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