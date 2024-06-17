росіяни обстріляли Селидове на Донеччині, є поранений
Київ • УНН
16.06.2024 о 21.20 російські війська обстріляли місто Селидове Донецької області з "ФАБ-500 з УМПК", внаслідок чого 1 людина отримала поранення, пошкоджено 3 житлових будинки, адміністративну будівлю та приватні підприємства.
У Донецькій області російські війська напередодні ввечері обстріляли місто Селидове за допомогою "ФАБ-500 з УМПК", внаслідок чого 1 людина отримала поранення, повідомила у понеділок Селидівська міська військова адміністрація, пише УНН.
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"16.06.2024 о 21.20 російські війська обстріляли з "ФАБ-500 з УМПК" місто Селидове. Внаслідок обстрілу 1 людина поранена", - ідеться у повідомленні МВА у Telegram.
Пошкоджень зазнали 3 приватних житлових будинки, адмінбудівля та приміщення приватних підприємств, додали у МВА.
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