В Донецкой области российские войска накануне вечером обстреляли город Селидово с помощью "ФАБ-500 с УМПК", в результате чего 1 человек получил ранения, сообщила в понедельник Селидовская городская военная администрация, пишет УНН.

Детали

"16.06.2024 в 21.20 российские войска обстреляли из "ФАБ-500 с УМПК" город Селидово. В результате обстрела 1 человек ранен", - говорится в сообщении ГВА в Telegram.

Повреждения получили 3 частных жилых дома, админздание и помещения частных предприятий, добавили в ГВА.

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