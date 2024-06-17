16.06.2024 в 21.20 российские войска обстреляли город Селидово Донецкой области из "ФАБ-500 с УМПК", в результате чего 1 человек получил ранения, повреждены 3 жилых дома, административное здание и частные предприятия.
В Донецкой области российские войска накануне вечером обстреляли город Селидово с помощью "ФАБ-500 с УМПК", в результате чего 1 человек получил ранения, сообщила в понедельник Селидовская городская военная администрация, пишет УНН.
Детали
"16.06.2024 в 21.20 российские войска обстреляли из "ФАБ-500 с УМПК" город Селидово. В результате обстрела 1 человек ранен", - говорится в сообщении ГВА в Telegram.
Повреждения получили 3 частных жилых дома, админздание и помещения частных предприятий, добавили в ГВА.
Населенные пункты Донетчины были атакованы ВС РФ 8 раз, повреждено не менее 15 зданий - Филашкин16 июня 2024, 07:41 • 95584 просмотра