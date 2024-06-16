Враг совершил обстрел ряда районов Донецкой области, разрушив и повредив дома, также пострадали объекты социальной инфраструктуры. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Детали

Населенные пункты Донетчины были 8 раз обстреляны российскими военными силами в течение суток.

По данным ОВА Донецкой области:

В Покровском районе, в Кураховской громаде поврежден объект социальной инфраструктуры в Кураховке, обстреляно Курахово.

Краматорский район: в Лиманской громаде разрушен 1 дом и повреждены 4 в Торском, еще 1 разрушен и 1 поврежден в Заречном.

В Константиновской громаде повреждены 2 частных дома: в Константиновке и Николаевке. Бахмутский район.

В Торецкой громаде поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов.

В результате обстрела в Донецкой области загорелись два дома, жертв нет