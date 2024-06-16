Киев • УНН
Российские войска обстреляли 8 населенных пунктов в Донецкой области, повредив или разрушив по меньшей мере 15 зданий, среди которых жилые дома и объекты инфраструктуры.
Враг совершил обстрел ряда районов Донецкой области, разрушив и повредив дома, также пострадали объекты социальной инфраструктуры. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
Детали
Населенные пункты Донетчины были 8 раз обстреляны российскими военными силами в течение суток.
По данным ОВА Донецкой области:
В Покровском районе, в Кураховской громаде поврежден объект социальной инфраструктуры в Кураховке, обстреляно Курахово.
Краматорский район: в Лиманской громаде разрушен 1 дом и повреждены 4 в Торском, еще 1 разрушен и 1 поврежден в Заречном.
В Константиновской громаде повреждены 2 частных дома: в Константиновке и Николаевке. Бахмутский район.
В Торецкой громаде поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов.
В результате обстрела в Донецкой области загорелись два дома, жертв нет16 июня 2024, 04:18 • 42974 просмотра