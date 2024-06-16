В Донецкой области после обстрела загорелись два частных жилых дома. Огонь ликвидировали, информация о пострадавших отсутствует. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В пятницу вражеские силы нанесли удар по жилому сектору города Дружковка, что в Краматорском районе. В результате обстрела были повреждены два частных жилых дома, которые загорелись.

Следовательно, пожарные длительное время работали на месте происшествия, чтобы преодолеть огонь и ликвидировать возгорание жилых домов на площади примерно 380 квадратных метров.

Информация о возможных жертвах или пострадавших в результате этого инцидента пока не поступала в Главное управление.

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