В Дружковке Краматорского района Донецкой области в результате вражеского обстрела загорелись два частных дома, пожарные потушили пламя на площади 380 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.
В Донецкой области после обстрела загорелись два частных жилых дома. Огонь ликвидировали, информация о пострадавших отсутствует. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В пятницу вражеские силы нанесли удар по жилому сектору города Дружковка, что в Краматорском районе. В результате обстрела были повреждены два частных жилых дома, которые загорелись.
Следовательно, пожарные длительное время работали на месте происшествия, чтобы преодолеть огонь и ликвидировать возгорание жилых домов на площади примерно 380 квадратных метров.
Информация о возможных жертвах или пострадавших в результате этого инцидента пока не поступала в Главное управление.
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