Враг ударил по селу в Донецкой области кассетными боеприпасами из Смерчей, погибло три человека, еще пятеро - ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

3 человека погибли и 5 ранены в результате утреннего обстрела села Улаклы Великоновоселковской громады - сообщил председатель ОВА.

Детали

По словам Филашкина, село подверглось удару кассетными боеприпасами из Смерчей сегодня около 9 утра. Погибли 2 женщины 39 и 32 лет и мужчина 30 лет. Ранения различной степени получили пять человек.

Повреждены 2 админздания, частный дом, магазин и 8 автомобилей.

"Еще один ужасный теракт российской федерации на нашей земле. Еще одно напоминание, что враг не имеет жалости", - резюмировал председатель ОВА.

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