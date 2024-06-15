Окупанти вдарили по селу на Донеччині касетними боєприпасами: троє людей загинуло, ще п'ятеро - поранені
Київ • УНН
Три людини загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок обстрілу касетними боєприпасами села в Донецькій області російськими військами.
Ворог вдарив по селу на Донеччині касетними боєприпасами зі Смерчів, заинуло троє людей, ще п'ятеро - поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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За словами Філашкіна, село зазнало удару касетними боєприпасами зі Смерчів сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п'ятеро людей.
Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.
"Ще один жахливий теракт російської федерації на нашій землі. Ще одне нагадування, що ворог не має жалю", - резюмував голова ОВА.
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