Внаслідок обстрілу в Донецькій області загорілися два будинки, жертв немає
Київ • УНН
У Дружківці Краматорського району Донецької області внаслідок ворожого обстрілу загорілися два приватних будинки, пожежники загасили полум'я на площі 380 квадратних метрів, інформації про постраждалих не надходило.
На Донеччині після обстрілу загорілися два приватні житлові будинки. Вогонь ліквідували, інформація про постраждалих відсутня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
У п'ятницю ворожі сили нанесли удар по житловому сектору міста Дружківка, що в Краматорському районі. Унаслідок обстрілу були пошкоджені два приватні житлові будинки, які загорілися.
Відтак, вогнеборці тривалий час працювали на місці події, щоб здолати вогонь і ліквідувати загоряння житлових будинків на площі приблизно 380 квадратних метрів.
Інформація про можливі жертви чи постраждалих в результаті цього інциденту поки не надходила до Головного управління.
Окупанти вдарили по селу на Донеччині касетними боєприпасами: троє людей загинуло, ще п'ятеро - поранені15.06.24, 13:27 • 21849 переглядiв