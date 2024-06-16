Населені пункти Донеччини були атаковані зс рф 8 разів, пошкодженно щонайменше 15 будівель – Філашкін
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 8 населених пунктів у Донецькій області, пошкодивши або зруйнувавши щонайменше 15 будівель, серед яких житлові будинки та об'єкти інфраструктури.
Ворог здійснив обстріл низки районів Донецької області, зруйнувавши та пошкодивши будинки, також постраждали об'єкти соціальної інфраструктури. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Деталі
Населені пункти Донеччини були 8 разів обстріляні російськими військовими силами упродовж доби.
За даними ОВА Донецької області:
У Покровському районі, в Курахівській громаді пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури у Курахівці, обстріляне Курахове.
Краматорський район: у Лиманській громаді зруйновано 1 будинок і пошкоджено 4 у Торському, ще 1 зруйновано і 1 пошкоджено у Зарічному.
У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 приватні будинки: у Костянтинівці і Миколаївці. Бахмутський район.
У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків.
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