Военнослужащие ВСУ приобрели более 1000 железнодорожных билетов на поезда через цифровое приложение
Киев • УНН
За первую неделю работы сервиса военнослужащие ВСУ приобрели 1104 железнодорожных билета через приложение «Армия+». Приложение уже имеет 14 000 пользователей и предоставляет военным доступ к спецрезерву билетов на поезда.
Чаще всего на поезда из/в прифронтовые города, билеты покупали за день до отправления. Пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.
За период праздников, совпадающий с первой неделей работы приложения Армия+, военные ВСУ приобрели 1 104 железнодорожных билета на поезда из/в прифронтовые города.
Только на прошлой неделе мы стартовали с программой Плюсы, а уже имеем 14 000 пользователей, которые заходили в приложение и тестировали сервис заказа билетов
Дополнительно отмечается, что по спецпрограмме, военные могут также получить скидки на топливо и меню АЗК.
Укрзализныця запустила специальный сервис для военных в приложении "Армия+"24 дек. 2024, 15:18 • 14710 просмотров