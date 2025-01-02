Військовослужбовці ЗСУ придбали понад 1000 залізничних квитків на поїзди через цифровий застосунок
Київ • УНН
За перший тиждень роботи сервісу військовослужбовці ЗСУ придбали 1104 залізничні квитки через додаток "Армія+". Додаток вже має 14 000 користувачів та надає військовим доступ до спецрезерву квитків на поїзди.
Найчастіше на поїзди з/до прифронтових міст, квитки купували за день до відправлення. Пише УНН із посиланням на Міноборони України.
За період свят, що співпадає з першим тижнем роботи застосунку Армія+, військові ЗСУ придбали 1 104 залізничні квитки на поїзди з/до прифронтових міст.
Лише минулого тижня ми стартували з програмою Плюси, а вже маємо 14 000 користувачів, які заходили в застосунок і тестували сервіс замовлення квитків
Додатково зазначається, що за спецпрогамою, військові можуть також отримати знижки на пальне та меню АЗК.
Укрзалізниця запустила спеціальний сервіс для військових у застосунку "Армія+"24.12.24, 17:18 • 15212 переглядiв