Військовослужбовці ЗСУ придбали понад 1000 залізничних квитків на поїзди через цифровий застосунок

Найчастіше на поїзди з/до прифронтових міст, квитки купували за день до відправлення. Пише УНН із посиланням на Міноборони України.

За період свят, що співпадає з першим тижнем роботи застосунку Армія+, військові ЗСУ придбали 1 104 залізничні квитки на поїзди з/до прифронтових міст.

Лише минулого тижня ми стартували з програмою Плюси, а вже маємо 14 000 користувачів, які заходили в застосунок і тестували сервіс замовлення квитків - повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Додатково зазначається, що за спецпрогамою, військові можуть також отримати знижки на пальне та меню АЗК.

Укрзалізниця запустила спеціальний сервіс для військових у застосунку "Армія+"