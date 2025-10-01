$41.140.18
Военных ВСУ и Нацгвардии направят в Совместный центр НАТО-Украина JATEC: правительство определило порядок

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Правительство Украины определило порядок направления военных ВСУ и Нацгвардии в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском городе Быдгощ. Это позволит активизировать работу и приобрести полные оперативные возможности во взаимодействии Украина-НАТО.

Военных ВСУ и Нацгвардии направят в Совместный центр НАТО-Украина JATEC: правительство определило порядок

Правительство определило порядок направления украинских военных ВСУ и Нацгвардии в Совместный центр НАТО–Украина JATEC в польском городе Быдгощ. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

По инициативе Министерства обороны Правительство определило порядок направления украинских военных ВСУ и Нацгвардии в Совместный центр НАТО–Украина JATEC в польском городе Быдгощ 

- сообщил министр обороны.

Детали

По словам Шмыгаля, в рамках JATEC происходит обмен опытом между Украиной и Альянсом, достигается взаимосовместимость между сторонами, нарабатываются конкретные проекты оборонного планирования, ведения боевых действий, применения технологий.

Сейчас JATEC уже реализует более двадцати таких проектов.

Направление дополнительного контингента в Совместный центр позволит еще больше активизировать работу и приобрести полные оперативные возможности во всем спектре взаимодействия Украина-НАТО 

- резюмировал Шмыгаль.

Антонина Туманова

Политика
НАТО
Украина
Денис Шмыгаль
Польша