Военных ВСУ и Нацгвардии направят в Совместный центр НАТО-Украина JATEC: правительство определило порядок
Киев • УНН
Правительство Украины определило порядок направления военных ВСУ и Нацгвардии в Совместный центр НАТО-Украина JATEC в польском городе Быдгощ. Это позволит активизировать работу и приобрести полные оперативные возможности во взаимодействии Украина-НАТО.
Правительство определило порядок направления украинских военных ВСУ и Нацгвардии в Совместный центр НАТО–Украина JATEC в польском городе Быдгощ. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, в рамках JATEC происходит обмен опытом между Украиной и Альянсом, достигается взаимосовместимость между сторонами, нарабатываются конкретные проекты оборонного планирования, ведения боевых действий, применения технологий.
Сейчас JATEC уже реализует более двадцати таких проектов.
Направление дополнительного контингента в Совместный центр позволит еще больше активизировать работу и приобрести полные оперативные возможности во всем спектре взаимодействия Украина-НАТО
