17:49 • 8460 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
17:21 • 11258 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
15:19 • 20408 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 17947 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 32912 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 22989 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 21375 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54294 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41188 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31963 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Військових ЗСУ та Нацгвардії направлять до Спільного центру НАТО-Україна JATEC: уряд визначив порядок

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Уряд України визначив порядок направлення військових ЗСУ та Нацгвардії до Спільного центру НАТО-Україна JATEC у польському місті Бидгощ. Це дозволить активізувати роботу та набути повних оперативних спроможностей у взаємодії Україна-НАТО.

Військових ЗСУ та Нацгвардії направлять до Спільного центру НАТО-Україна JATEC: уряд визначив порядок

Уряд визначив порядок направлення українських військових ЗСУ та Нацгвардії до Спільного центру НАТО–Україна JATEC у польському місті Бидгощ. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

За ініціативи Міністерства оброни Уряд визначив порядок направлення українських військових ЗСУ та Нацгвардії до Спільного центру НАТО–Україна JATEC у польському місті Бидгощ 

- повідомив міністр оборони.

Деталі

За словами Шмигаля, у межах JATEC відбувається обмін досвідом між Україною та Альянсом, досягається взаємосумісність між сторонами, напрацьовуються конкретні проєкти оборонного планування, ведення бойових дій, застосування технологій.

Наразі JATEC вже реалізовує понад двадцять таких проєктів.

Спрямування додаткового контингенту до Спільного центру дозволить ще більше активізувати роботу та набути повних оперативних спроможностей в усьому спектрі взаємодії Україна-НАТО 

- резюмував Шмигаль.

"Крила оборони": українські фахівці з протидії БпЛА прибули до Данії для спільних навчань29.09.25, 19:50 • 4013 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
НАТО
Україна
Денис Шмигаль
Польща