Військових ЗСУ та Нацгвардії направлять до Спільного центру НАТО-Україна JATEC: уряд визначив порядок

Уряд визначив порядок направлення українських військових ЗСУ та Нацгвардії до Спільного центру НАТО–Україна JATEC у польському місті Бидгощ. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, у межах JATEC відбувається обмін досвідом між Україною та Альянсом, досягається взаємосумісність між сторонами, напрацьовуються конкретні проєкти оборонного планування, ведення бойових дій, застосування технологій.

Наразі JATEC вже реалізовує понад двадцять таких проєктів.

Спрямування додаткового контингенту до Спільного центру дозволить ще більше активізувати роботу та набути повних оперативних спроможностей в усьому спектрі взаємодії Україна-НАТО - резюмував Шмигаль.

