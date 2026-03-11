Во всех регионах Украины 12 марта будут действовать графики отключений

Во всех регионах Украины, 12 марта, с 17:00 до 23:00 будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 12 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

Россия повредила в Украине 9 ГВт генерации, есть планы восстановления ориентировочно 4 ГВт - Шмыгаль