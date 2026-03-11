Во всех регионах Украины 12 марта будут действовать графики отключений
Киев • УНН
Укрэнерго вводит ограничения электроснабжения с 17:00 до 23:00 из-за последствий российских атак. Графики будут действовать для бытовых и промышленных потребителей.
Во всех регионах Украины, 12 марта, с 17:00 до 23:00 будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 12 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Как сообщили в компании, причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
Россия повредила в Украине 9 ГВт генерации, есть планы восстановления ориентировочно 4 ГВт - Шмыгаль10.03.26, 20:03 • 5050 просмотров