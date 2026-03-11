У всіх регіонах України 12 березня будуть діяти графіки відключень
Київ • УНН
Укренерго вводить обмеження електропостачання з 17:00 до 23:00 через наслідки російських атак. Графіки діятимуть для побутових та промислових споживачів.
У всіх регіонах України, 12 березня, з 17:00 до 23:00 будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 12 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Як повідомили у компанії, причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
росія пошкодила в Україні 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт - Шмигаль10.03.26, 20:03 • 5050 переглядiв