У всіх регіонах України 12 березня будуть діяти графіки відключень

У всіх регіонах України, 12 березня, з 17:00 до 23:00 будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 12 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у компанії, причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

росія пошкодила в Україні 9 ГВт генерації, є плани відновлення орієнтовно 4 ГВт - Шмигаль