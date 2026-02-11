$43.090.06
Во всех регионах Украины 12 февраля будут действовать графики почасовых отключений света

Киев • УНН

 • 252 просмотра

12 февраля во всех областях Украины будут применяться графики почасовых отключений света и ограничения мощности. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Во всех регионах Украины 12 февраля будут действовать графики почасовых отключений света

Во всех областях Украины завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 12 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании сообщили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе – резюмировали в Укрэнерго.

Швейцария выделяет Украине до 32 млн франков на генераторы и энергомодули11.02.26, 15:08 • 2458 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина