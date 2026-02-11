Во всех регионах Украины 12 февраля будут действовать графики почасовых отключений света
Киев • УНН
12 февраля во всех областях Украины будут применяться графики почасовых отключений света и ограничения мощности. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Во всех областях Украины завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 12 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании сообщили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе – резюмировали в Укрэнерго.
