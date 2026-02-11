В усіх регіонах України 12 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла
Київ • УНН
12 лютого в усіх областях України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
В усіх областях України завтра будуть вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 12 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії повідомили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.
