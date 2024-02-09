Во время визита в США Шольц встретился со своим "двойником"

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США встретил своего "двойника" сенатора-демократа Криса Кунса. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Шольца в соцсети Х.

Детали

Немецкий канцер прибыл в США, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом. Однако в кулуарах он лицом к лицу столкнулся с сенатором, который очень похож на него самого.

Политики отреагировали на ситуацию с юмором и даже сделали совместное фото.

Приятно снова увидеть своего двойника Криса Кунса - подписал снимок Олаф Шольц.

Американский сенатор поддержал шутку и в комментариях к фото написал на немецком "Кто есть кто?".

Дополнение

Немецкий канцлер также встретился с сенаторами обеих партий и заявил о необходимости разблокирования пакета помощи для Украины.

Байден принимает Шольца на фоне беспокойства в Европе ситуацией в Вашингтоне по финансированию Украины - AP