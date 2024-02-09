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Під час візиту до США Шольц зустрівся зі своїм "двійником"

Під час візиту до США Шольц зустрівся зі своїм "двійником"

Київ • УНН

 • 27673 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся зі своїм "двійником", сенатором-демократом Крісом Кунсом, під час візиту до США. Політики зробили спільне фото та пожартували про власну схожість.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до США зустрів свого "двійника" сенатора-демократа Кріса Кунса. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Шольца у соцмережі Х.

Деталі 

Німецький канцер прибув до США, аби зустрітися з президентом Джо Байденом. Проте у кулуарах він віч-на-віч зіткнувся з сенатором, який дуже схожий на нього самого. 

Політики відреагували на ситуацію з гумором та навіть зробили спільне фото. 

Приємно знову побачити свого двійника Кріса Кунса

- підписав знімок Олаф Шольц.

Американський сенатор підтримав жарт і в коментарях до фото написав на німецькій "Хто є хто?". 

Доповнення

Німецький канцлер також зустрівся з сенаторами обох партій і заявив про необхідність розблокування пакета допомоги для України

Байден приймає Шольца на тлі занепокоєння у Європі ситуацією у Вашингтоні щодо фінансування України - AP09.02.24, 09:51 • 27388 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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