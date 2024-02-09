Під час візиту до США Шольц зустрівся зі своїм "двійником"
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся зі своїм "двійником", сенатором-демократом Крісом Кунсом, під час візиту до США. Політики зробили спільне фото та пожартували про власну схожість.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до США зустрів свого "двійника" сенатора-демократа Кріса Кунса. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Шольца у соцмережі Х.
Деталі
Німецький канцер прибув до США, аби зустрітися з президентом Джо Байденом. Проте у кулуарах він віч-на-віч зіткнувся з сенатором, який дуже схожий на нього самого.
Політики відреагували на ситуацію з гумором та навіть зробили спільне фото.
Приємно знову побачити свого двійника Кріса Кунса
Американський сенатор підтримав жарт і в коментарях до фото написав на німецькій "Хто є хто?".
Доповнення
Німецький канцлер також зустрівся з сенаторами обох партій і заявив про необхідність розблокування пакета допомоги для України.
Байден приймає Шольца на тлі занепокоєння у Європі ситуацією у Вашингтоні щодо фінансування України - AP09.02.24, 09:51 • 27388 переглядiв