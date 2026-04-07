Во время разговора с путиным Орбан предложил быть "мышкой, которая помогает льву" - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что готов пойти на значительные шаги, чтобы помочь российскому лидеру, в частности способствовать урегулированию войны в Украине, организовав саммит в Будапеште. Он также предложил быть "мышкой", которая помогает "льву". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg, ознакомившееся со стенограммой звонка.

Детали

В частности, глава венгерского правительства пообещал содействовать проведению возможного саммита между Россией и США в Будапеште.

По данным Bloomberg, Орбан сказал Путину, что может быть полезен "в любом вопросе". Издание также пишет, что разговор состоялся 17 октября 2025 года и стал еще одним свидетельством тесных контактов между Будапештом и Кремлем на фоне войны России против Украины.

В Кремле после того разговора официально заявляли, что Орбан "выразил готовность создать условия" для возможного саммита Россия-США в Будапеште. В сообщении также говорилось, что Путин проинформировал венгерского премьера о контактах с американской стороной.

Разговор Владимира Путина и Виктора Орбана: контекст

Отметим, что публикация Bloomberg появилась за несколько дней до парламентских выборов в Венгрии, которые должны состояться уже 12 апреля. Сейчас Орбан, находящийся у власти 16 лет, сейчас сталкивается с самым серьезным вызовом со стороны оппозиционной партии Tisza во главе с Петером Мадьяром, а независимые опросы показывают преимущество оппозиции перед провластными силами.

Кроме того, обнародованная медиа-информация "подсвечивает" также внешнеполитический контекст. Ведь по информации, которую ранее обнародовал Reuters, вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 апреля прибыл в Будапешт, чтобы поддержать Орбана накануне выборов.

Отношения Будапешта и Киева: что известно на данный момент

Венгрия продолжает блокировать 90-миллиардный пакет помощи Украине от ЕС, связывая свою позицию со спором вокруг поставок нефти через "Дружбу".

Кроме того, в начале марта между Киевом и Будапештом обострился конфликт после того, как венгерские власти задержали украинских граждан, перевозивших наличные деньги и золото из Австрии в Украину, а затем удержали часть изъятых средств.

В частности, в публикации Reuters отмечалось, что этот эпизод еще больше ухудшил и без того напряженные отношения между двумя странами.