Во время ночной атаки Защитники сбили все 32 вражеских дрона "Shahed"
Киев • УНН
Все 32 вражеских ударных беспилотника были успешно сбиты украинской противовоздушной обороной во время ночной атаки.
В ходе воздушного боя ПВО уничтожила все 32 вражеских БпЛА. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.
Детали
По информации, в ночь на 5 июля 2024 года оккупанты атаковали Украину 32 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136".
Отражением атаки занимались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Следовательно, Защитникам неба удалось сбить все 32 беспилотника в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.
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