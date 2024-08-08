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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Франции утверждают, что операцию в курской области проводит Украина и есть успехи

Во Франции утверждают, что операцию в курской области проводит Украина и есть успехи

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 18:20  •  16070 просмотра

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Минобороны Франции сообщает об успешном наступлении ВСУ в Курской области РФ. Россия объявила чрезвычайное положение и пытается отразить атаку, привлекая войска, авиацию и артиллерию.

Министерство обороны Франции утверждает, что операцию в Курской области проводят Вооруженные силы Украины, и она имеет определенный начальный успех, передает УНН.

Наступление ВСУ (Вооруженных сил Украины) в Курской области, используя элемент неожиданности и противодействуя менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех. Эта атака может заставить Вооруженные силы российской федерации привлечь войска из других секторов, таким образом уменьшив давление на местах, где ВСУ ранее испытывали трудности

- говорится в сообщении.

Минобороны Франции утверждает, что обе стороны наносят удары в глубину друг другу и украинские военные продолжают нацеливаться на российские аэропорты и энергетическую инфраструктуру РФ.

Добавим

Украинская сторона официально не делала прямых заявлений по ситуации в Курской области.

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Дополнение

россия объявила чрезвычайное положение в Курской области, поскольку она борется третий день, чтобы отразить вторжение, которое, по словам Герасимова, составило якобы около 1000 украинских солдат при поддержке танков и бронетехники.

Он сообщил Путину на телевизионной встрече в среду, что Россия развернула войска, авиаудары и артиллерию, чтобы попытаться остановить наступление.

Российский диктатор путин спустя сутки отреагировал на события в области курса и обвинил Украину в масштабной провокации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер подтвердила, что США не были предупреждены об операции в Курской области перед ее проведением. Однако администрация США планирует обратиться к Украине для получения детальной информации о цели и характере прорыва.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что работает в "выходном районе".

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх 7 августа сообщал, что состоялось заседание совета обороны в Сумской области. Обстановка под контролем Вооруженных сил Украины, они всем обеспечены для осуществления соответствующих задач, поставленных Верховным Главнокомандующим и командующим ВСУ, задачи выполняются.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
belii-domБелый дом
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
sumyСумы
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