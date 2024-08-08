Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер подтвердила, что США не были предупреждены об операции в Курской области перед ее проведением. Однако администрация США планирует обратиться к Украине для получения детальной информации о цели и характере прорыва. Об этом Жан Пьер сообщила во время брифинга в Белом доме, передает УНН.

Детали

Жан Пьер отказалась комментировать, использует ли Украина американское оружие для этой атаки, но подчеркнула, что политика США по запрету ударов за пределами границы между Украиной и РФ остается неизменной.

Пресс-секретарь также подчеркнула право Украины защищаться от агрессии России и подтвердила, что США продолжат поддерживать Украину в ее усилиях противостоять российской агрессии.

"Надо помнить, что в этом регионе [Курской области - ред.] есть российские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать", - говорит чиновница.

Она также заверила, что США продолжат поддерживать Украину, пока она защищает себя от российских атак, и добавила: "Украинцы будут предпринимать действия в пределах здравого смысла, чтобы защитить себя от этих атак".

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