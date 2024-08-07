российский диктатор путин спустя сутки отреагировал на события в курской области: обвинил Украину в масштабной провокации

российский диктатор Владимир Путин спустя сутки отреагировал на события в курской области рф, обвинив "киевский режим" в очередной попытке провокаций и обвинил Украину в неизбирательной стрельбе из различных видов оружия, в том числе ракетного по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

Об этом Путин заявил во время заседания Совета безопасности рф, передает УНН.

Детали

Начать придется с событий в курской области. Как известно, "киевский режим" предпринял очередную попытку масштабной провокации, ведет неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, в том числе ракетного по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Сразу после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерства обороны, генеральным штабом, фсб и заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в курской области - сказал путин.

Также он заявил, что по итогам разговора с исполняющим обязанности губернатора курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области.

Правительство также прошу заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства российской федерации мантурова дениса валентиновича - добавил Путин.

Дополнение

И.о губернатора курской области Алексей Смирнов заявил, что в курской области организовали вывоз жителей с территорий возле границы.

Напомним,

6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.

К вечеру 6 августа минобороны РФ заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российская пропаганда по приказу из Москвы пытается сместить главный фокус внимания в информационном пространстве, чтобы отвлечь внимание от ситуации в курской области.

В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа.