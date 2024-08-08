россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия принесла войну на украинскую землю и должна чувствовать, что ею сделано. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, и добавил, что сегодня было уже три доклада Главкома Александра Сырского - доклады результативные, передает УНН.

"Сегодня было уже три доклада Главкома Сырского - доклады результативные. Именно такие, которые нужны нашему государству сейчас. Я благодарен каждому воину, каждому солдату и командиру, которые обеспечивают защиту наших, украинских, позиций и выполнение задач нашей обороны. Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время - в условиях справедливого мира. И это будет", - сказал Зеленский.

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Президент сообщил, что сегодня также был доклад министра обороны Умерова по поставкам вооружений и техники нашей армии.

"Мы работаем над тем, чтобы поставки были неизменно своевременными. Докладывал сегодня также руководитель СБУ Малюк - о наших операциях и о деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев - защищает от российских диверсий и попыток покушений внутри нашего государства", - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская армия умеет удивлять и достигать результатов.

россия объявила чрезвычайное положение в Курской области, поскольку она борется третий день, чтобы отразить вторжение, которое, по словам Герасимова, составило якобы около 1000 украинских солдат при поддержке танков и бронетехники.

Он сообщил путину на телевизионной встрече в среду, что россия развернула войска, авиаудары и артиллерию, чтобы попытаться остановить наступление.

Российский диктатор путин спустя сутки отреагировал на события в области курса и обвинил Украину в масштабной провокации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер подтвердила, что США не были предупреждены об операции в Курской области перед ее проведением. Однако администрация США планирует обратиться к Украине для получения детальной информации о цели и характере прорыва.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх 7 августа сообщал, что состоялось заседание совета обороны в Сумской области. Обстановка под контролем Вооруженных сил Украины, они всем обеспечены для осуществления соответствующих задач, поставленных Верховным Главнокомандующим и командующим ВСУ, задачи выполняются.