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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главком ВСУ Сырский заявил, что работает в "выходном районе"

Главком ВСУ Сырский заявил, что работает в "выходном районе"

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 15:01  •  9175 просмотра

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Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ, заявил, что работает в "выходном районе" и обнародовал фото. В соцсетях предполагают, что речь идет о Сумской области, откуда ВСУ ведут наступление на курскую область рф.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что работает в "выходном районе", передает УНН

"Работаю в выходном районе...", - сообщил Сырский и обнародовал фото.

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Больше деталей Главком не сообщил. 

Експерт розповів, які політичні та військові цілі переслідує прорив у курській області8 августа 2024, 11:44 • 45077 просмотров

В соцсетях предполагают, что речь идет о Сумской области, откуда ВСУ ведут наступление на курскую область. Однако пока данная информация не имеет официального подтверждения.

У міноборони рф визнали просування ЗСУ у двох районах курської області 8 августа 2024, 10:02 • 21433 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
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