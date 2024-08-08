Главком ВСУ Сырский заявил, что работает в "выходном районе"
Киев • УНН
Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ, заявил, что работает в "выходном районе" и обнародовал фото. В соцсетях предполагают, что речь идет о Сумской области, откуда ВСУ ведут наступление на курскую область рф.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что работает в "выходном районе", передает УНН.
"Работаю в выходном районе...", - сообщил Сырский и обнародовал фото.
Больше деталей Главком не сообщил.
Експерт розповів, які політичні та військові цілі переслідує прорив у курській області8 августа 2024, 11:44 • 45077 просмотров
В соцсетях предполагают, что речь идет о Сумской области, откуда ВСУ ведут наступление на курскую область. Однако пока данная информация не имеет официального подтверждения.
У міноборони рф визнали просування ЗСУ у двох районах курської області 8 августа 2024, 10:02 • 21433 просмотра