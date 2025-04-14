Во Франции рассматривают постоянный налог на самые высокие доходы

Французское правительство сокращает бюджет: после исторического сокращения в 2025 году, правительство планирует скорректировать также главный финансовый документ страны в 2026 году. В этом контексте, министр экономики Эрик Ломбард заявил, что надеется на постоянный налог на самые высокие доходы.

Передает УНН со ссылкой на Ouest-France и La Voix du Nord.

Детали

Самые богатые французы в будущем будут платить налог на богатство на постоянной основе. Об этом объявил министр экономики Франции Эрик Ломбард, отметив, что сначала это будет применяться временно.



Руководитель французского министерства финансов видит введение дифференцированного налога на самые высокие доходы: он будет применен в 2025 году, а впоследствии будет "постоянным" из-за "заботы о справедливости", поскольку французское правительство намерено работать над оптимизацией налогов.

Справка

Ломбард признал, что Франция находится в "состоянии чрезвычайной бюджетной ситуации". Правительство страны сделало предупреждение, что придется скорректировать бюджет на 2026 год, "после исторического сокращения бюджета на 2025 год". Также Ломбард объявил о "значительных усилиях" в подготовке счетов, которые позволят сэкономить не менее 40 миллиардов евро, необходимых для достижения целей по сокращению дефицита.

Дополнение

В этом году правительство Франции планирует достичь дефицита в размере 5,4 процента ВВП. Недавно правительство снизило прогноз роста на текущий год с 0,9 до 0,7 процента.

Напомним

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