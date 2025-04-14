У Франції розглядають постійний податок на найвищі доходи

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 11319 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 40055 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 26919 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 31797 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 40426 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 77116 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 71041 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34805 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60116 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108301 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 55842 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 68159 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 35287 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 17382 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 11557 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 40055 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 69723 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 77116 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 71041 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 174565 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 36495 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 24295 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 25703 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 27385 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 29886 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

У Франції розглядають постійний податок на найвищі доходи

Київ • УНН

 • 9842 перегляди

Міністр економіки Франції заявив про плани ввести диференційований податок на найвищі доходи у 2025 році, а згодом зробити його постійним. Це пов'язано з необхідністю скорочення бюджетного дефіциту.

У Франції розглядають постійний податок на найвищі доходи

Французький уряд скорочує бюджет: після історичного скорочення у 2025 році, уряд планує скоригувати також головний фінансовий документ країни у 2026 році. У цьому контексті, міністр економіки Ерік Ломбард заявив, що сподівається на постійний податок на найвищі доходи.

Передає УНН із посиланням на Ouest-France та La Voix du Nord.

Деталі

Найбагатші французи в майбутньому платитимуть податок на багатство на постійній основі. Про це оголосив міністр економіки Франції Ерік Ломбард, зазначивши, що спочатку це застосовуватиметься тимчасово.

Керівник французького міністерства фінансів бачить введення диференційованого податку на найвищі доходи: він буде застосований у 2025 році, а згодом буде "постійним" через "турботу про справедливість", оскільки французький уряд має намір працювати над оптимізацією податків.

Довідка

Ломбард визнав, що Франція перебуває у "стані надзвичайної бюджетної ситуації". Уряд країни зробив попередження, що доведеться скоригувати бюджет на 2026 рік, "після історичного скорочення бюджету на 2025 рік". Також Ломбард оголосив про "значні зусилля" у підготовці рахунків, які дозволять заощадити щонайменше 40 мільярдів євро, необхідних для досягнення цілей зі скорочення дефіциту.

Доповнення

Цього року уряд Франції планує досягти дефіциту в розмірі 5,4 відсотка ВВП. Нещодавно уряд знизив прогноз зростання на поточний рік з 0,9 до 0,7 відсотка.

Нагадаємо

Президент Франції закликав європейські компанії призупинити інвестиції в США через мита.

У Парижі тисячі прихильників Ле Пен вийшли на протест після її засудження.

Президент Франції висловив співчуття українцям через трагедію у Кривому Розі.

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”13.04.25, 16:53 • 7988 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Марін Ле Пен
Еммануель Макрон
Париж
Франція
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09