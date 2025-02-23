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Во Франции произошло террористическое нападение на посетителей рынка: один человек погиб

Во Франции произошло террористическое нападение на посетителей рынка: один человек погиб

Киев  •  УНН

 • 1775 просмотра

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Во французском городе Мюлуз мужчина с ножом и отверткой атаковал людей на рынке, один человек погиб. Нападающий, который должен был быть депортирован, кричал «Аллаху акбар» и был в списке террористической угрозы.

Во Франции произошло террористическое нападение, во время которого преступник ударил ножом нескольких человек, в частности работников мэрии, ответственных за контроль парковок. Одна из жертв погибла на месте. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Детали 

Нападение произошло в Мюлузе (Эльзас), недалеко от границы с Германией. Сообщается, что преступник был вооружен ножом и отверткой, с которыми и напал на посетителей местного рынка. 

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нападение является актом «исламистского терроризма». Следствие подтвердило, что нападавший во время нападения выкрикивал «Аллаху акбар». Преступник был обезврежен и задержан полицией. Выяснилось, что он был подлежал депортации и находился в списке лиц, представляющих террористическую угрозу. Он был обязан ежедневно отмечаться в полиции, но в субботу этого не сделал.

Мэр Мюлуза Мишель Лютц в заметке на Facebook выразила соболезнования жертвам и их родственникам, назвав произошедшее ужасной трагедией. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо планировал посетить город вечером.

В Кременце молодой человек с ножом и топором напал на трех человек в развлекательном заведении09.02.25, 21:19 • 39345 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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