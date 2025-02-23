У Франції стався терористичний напад на відвідувачів ринку: одна людина загинула

У Франції стався терористичний напад, під час якого злочинець дарив ножем кількох осіб, зокрема працівників мерії, відповідальних за контроль парковок. Одна з жертв загинула на місці. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

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Напад стався в Мюлузі (Ельзас), недалеко від кордону з Німеччиною. Повідомляється, що злочинець був озброєний ножем і викруткою, з якими і напав на відвідувачів місцевого ринку.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що напад є актом "ісламістського тероризму". Слідство підтвердило, що нападник під час нападу вигукував "Аллаху акбар". Злочинець був знешкоджений і затриманий поліцією. З’ясувалося, що він був підлягав депортації і знаходився в списку осіб, що становлять терористичну загрозу. Він був зобов'язаний щодня відмічатися в поліції, але в суботу цього не зробив.

Мер Мюлуза Мішель Лютц у дописі на Facebook висловила співчуття жертвам і їхнім родичам, назвавши подію жахливою трагедією. Міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо планував відвідати місто ввечері.

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