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У Франції стався терористичний напад на відвідувачів ринку: одна людина загинула

У Франції стався терористичний напад на відвідувачів ринку: одна людина загинула

Київ • УНН

 • 22872 перегляди

У французькому місті Мюлуз чоловік з ножем та викруткою атакував людей на ринку, одна особа загинула. Нападник, який мав бути депортований, кричав "Аллаху акбар" та був у списку терористичної загрози.

У Франції стався терористичний напад, під час якого злочинець дарив ножем кількох осіб, зокрема працівників мерії, відповідальних за контроль парковок. Одна з жертв загинула на місці. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

Деталі 

Напад стався в Мюлузі (Ельзас), недалеко від кордону з Німеччиною. Повідомляється, що злочинець був озброєний ножем і викруткою, з якими і напав на відвідувачів місцевого ринку. 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що напад є актом "ісламістського тероризму". Слідство підтвердило, що нападник під час нападу вигукував "Аллаху акбар". Злочинець був знешкоджений і затриманий поліцією. З’ясувалося, що він був підлягав депортації і знаходився в списку осіб, що становлять терористичну загрозу. Він був зобов'язаний щодня відмічатися в поліції, але в суботу цього не зробив.

Мер Мюлуза Мішель Лютц у дописі на Facebook висловила співчуття жертвам і їхнім родичам, назвавши подію жахливою трагедією. Міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо планував відвідати місто ввечері.

У Кременці молодик з ножем та сокирою напав на трьох людей у розважальному закладі09.02.25, 21:19 • 40681 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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