У Франції стався терористичний напад на відвідувачів ринку: одна людина загинула
Київ • УНН
У французькому місті Мюлуз чоловік з ножем та викруткою атакував людей на ринку, одна особа загинула. Нападник, який мав бути депортований, кричав "Аллаху акбар" та був у списку терористичної загрози.
У Франції стався терористичний напад, під час якого злочинець дарив ножем кількох осіб, зокрема працівників мерії, відповідальних за контроль парковок. Одна з жертв загинула на місці. Про це повідомляє BILD, пише УНН.
Деталі
Напад стався в Мюлузі (Ельзас), недалеко від кордону з Німеччиною. Повідомляється, що злочинець був озброєний ножем і викруткою, з якими і напав на відвідувачів місцевого ринку.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що напад є актом "ісламістського тероризму". Слідство підтвердило, що нападник під час нападу вигукував "Аллаху акбар". Злочинець був знешкоджений і затриманий поліцією. З’ясувалося, що він був підлягав депортації і знаходився в списку осіб, що становлять терористичну загрозу. Він був зобов'язаний щодня відмічатися в поліції, але в суботу цього не зробив.
Мер Мюлуза Мішель Лютц у дописі на Facebook висловила співчуття жертвам і їхнім родичам, назвавши подію жахливою трагедією. Міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо планував відвідати місто ввечері.
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