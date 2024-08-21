Вносили недостоверные данные с целью завладения миллионами гривен на ремонте автодороги: подозреваемым грозит 12 лет тюрьмы

На Закарпатье правоохранители разоблачили схему по хищению бюджетных средств и сообщили подозрение руководителям подрядных организаций. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

За завладение бюджетными средствами, фигурантам схемы по мошенничеству на ремонте участков дорог может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.

Схему по хищению бюджетных средств разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и следователи следственного управления областной полиции.

Следы установили следующее:

Коммерческие структуры - победители в тендерах на проведение ремонта участков автодороги подконтрольны одному человеку. Отмечается, что злоумышленники, с целью завладения средствами вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.

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В частности относительно завышения объемов фактически выполненных строительных работ и их стоимости, пишет пресс-служба полиции.

На счета подрядных организаций были перечислены средства.

По результатам экспертных исследований сумма, которой завладели фигуранты, достигает 5 млн грн.



Сейчас руководителям подрядных организаций, на основании полученных доказательств сообщили подозрения по ч. 3 и 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по возмещению государству нанесенного ущерба.

Напомним,

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